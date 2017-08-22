الراجحي ومعادن يرفعان البورصة السعودية ودبي تتفوق

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في حين سجلت بورصة دبي أيضا أداء أفضل من معظم أسواق الأسهم الخليجية لكن في معاملات ضعيفة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4% مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.2% إلى 65.80 ريال لتبلغ مكاسبه على مدى الخمس جلسات الأخيرة 4.9%.

ومن بين 14 محللا يغطون سهم الراجحي أعطى 7 منهم توصية "شراء" أو "شراء قوي"، بينما منحه 6 محللين توصية "احتفاظ" بحسب بيانات تومسون رويترز، محددين متوسط سعره المستهدف عند 70.90 ريال.

وارتفع سهم معادن 1.8% بعد صعود الأسعار العالمية للمعادن الصناعية إلى أعلى مستوياتها في سنوات ليلة أمس الاثنين.

وقفز سهم صندوق المعذر ريت بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% عن سعر الطرح العام الأولي ليصل إلى 11 ريالا عند إدراجه في بورصة المملكة ليصبح خامس صندوق استثمار عقاري في السوق.

وهبط سهم صندوق الجزيرة موطن ريت 2.2%.

ومن المنتظر أن تقرر اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق قرب نهاية سبتمبر ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية والكويت إلى سوق ناشئة ثانوية، وهو ما قد يجلب إليها تدفقات مالية جديدة من الصناديق الخاملة والنشطة.

وبدأ بعض المستثمرين تكوين مراكز تحسبا للقرارات. وقالت أرقام كابيتال في تقرير اليوم، إن من المرجح اتخاذ قرارات إيجابية في الحالتين رغم أن الإدراج الفعلي سيجري على مرحلتين في سبتمبر 2018 ومارس 2019.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5% مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.6%.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 0.5% مع هبوط سهم دانة غاز 4.5%، وصعد السهم 8.1% يوم الاثنين بعدما أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في صافي ربح الربع الثاني من العام الأسبوع الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1%. وصعد سهم جي.بي أوتو 3.9%.