السعودية تتلقى طلبات بـ38 مليار ريال لثاني إصدار محلي

قالت وزارة المالية السعودية إنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 38 مليار ريال.

وأشارت الوزراة إلى أن حجم الاصدار تم تحديده بمبلغ اجمالي قدره 13 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 295٪‏.

وقُسِمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 2.1 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022، وبلغت الشريحة الثانية، 7.7 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، فيما بلغت الشريحة الثالثة، 3.2 مليار ريال تُستحق في عام 2027.

وكانت وزارة المالية السعودية قد تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال.

وكان حجم الإصدار الأول قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 300%‏.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: ىتبلغ 12 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي بعائد 2.95%.

الشريحة الثانية: تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي بعائد 3.25%.

الشريحة الثالثة: تبلغ 2.1 مليار ريال تُستحق في عام 2027 ميلادي بعائد 3.55%.

ويعتبر الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية وقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.