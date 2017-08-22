اليورو يتراجع أمام الدولار قبل مؤتمر للبنوك المركزية

تراجع اليورو مقابل الدولار الذي صعد على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبعث رسالة حذرة بخصوص السياسة النقدية خلال مؤتمر للبنوك المركزية يعقد هذا الأسبوع الحالي.

وستكون كلمة ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، التي سيلقيها خلال مؤتمر البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الجمعة، من أهم أحداث المؤتمر، بينما تتجه الأنظار أيضاً نحو تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نفس اليوم.

وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن دراغي سيحجم عن تقديم رسالة جديدة بخصوص السياسة النقدية، ما يقلل التوقعات بشأن بدء المركزي الأوروبي تحديد مسار تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.

وفقد اليورو بعض قوته منذ وصوله لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.1910 دولار في مطلع أغسطس، حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار النبرة الحذرة التي تحدث بها صناع السياسات في المركزي الأوروبي في محضر اجتماعهم في يوليو.

وبعد صعوده بنسبة 0.5% يوم الاثنين، في أكبر زيادة يومية له مقابل الدولار منذ بداية الشهر الحالي، نزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% إلى 1.1790 دولار اليوم الثلاثاء.

وقال محللون إن دراغي ربما يتوخى الحذر من الإدلاء بأي تصريحات تدفع اليورو لتجاوز مستوى 1.20 دولار، وهو المستوى الذي يعتبره صناع السياسات بمنطقة اليورو مستوى حساساً.

وتراجع الإسترليني مع صعود الدولار اليوم الثلاثاء، ليتجه صوب المستويات المنخفضة التي بلغها في مطلع يوليو، إذ تأثرت العملة البريطانية سلباً بالضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية، ما بدد التوقعات برفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 08:39 نزل الإسترليني نحو 0.3% إلى 1.2854 دولار، بعدما سجل 1.2832 دولار في الأسبوع الماضي، فيما استقر أمام العملة الموحدة ليجري تداوله عند 91.58 بنس لليورو.