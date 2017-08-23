اليورو يستفيد من بيانات إيجابية للاقتصاد الألماني

صعد اليورو، اليوم الأربعاء، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، بعد إعلان بيانات تشير إلى نمو قوي للقطاع الخاص الألماني، إلا أن المكاسب ظلت محدودة، حيث يترقب المستثمرون كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية خلال الأسبوع الحالي.

ويترقب المستثمرون أيضاً تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، يوم الجمعة، في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول بالولايات المتحدة، لكن ليس من المتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.

وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5% أمس الثلاثاء.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعدما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.

وانخفض الدولار 0.14% ليقترب من أدنى مستوى خلال اليوم عند 109.43 ين.

ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار، لأول مرة منذ نهاية يونيو، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني وعملية الانفصال البريطاني.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار، بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3% مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس.

وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر.