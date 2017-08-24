تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في زهرة الواحة للتجارة

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال المستشار المالي مدير اكتتاب شركة زهرة الواحة للتجارة، أنه تم تخصيص 10 أنسهم لكل فرد مكتتب بحد أدنى.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة النهائية 263.3%.

ووصل عدد المكتتبين 49.943 مكتتب قاموا بضخ 120.87 مليون ريال للاكتتاب في 2.37 مليون سهم بسعر 51 ريال سعودي للسهم.

وبلغت نسبة المكتتبين عن طريق الوسائل الالكترونية 92.2% بينما بلغت نسبة المكتتبين في فروع الجهات المالية المستلمة 7.8%.

ونظراً لمستويات مشاركة الأفراد في الاكتتاب وبناءً على ما هو مذكور في نشرة الاصدار، فقد تم تخصيص 900 ألف سهم للمكتتبين الأفراد والتي تمثل 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 1.8 مليون سهم للاكتتاب لصناديق الاستثمارية، والتي تمثل40.07% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، كما تم تخصيص 1.797 مليون سهم لباقي المكتتبين من شريحة المؤسسات المكتتبة والتي تمثل 39.93% من اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب.

وفيما يتعلق عن التخصيص للمكتتبين الأفراد، لكل فرد مكتتب 10 أسهم كحد أدنى. وأي اكتتاب لأسهم إضافية سيتم توزيعها على أساس النسبة والتناسب، كما في الجدول التالي:

ومن المنتظر أن يتم رد الفائض في موعد أقصاه يوم 27 أغسطس الجاري.