تراجعات قوية لسهم "ميدغلف" بعد توصية بخفض رأس المال 60%

تكبد سهم شركة ميدغلف للتأمين في تعاملات اليوم الخميس، خسائر قوية بعد توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس المال بـ600 مليون ريال، بنسبة 60%، ليتقلص رأس المال إلى 400 مليون ريال، بدلا من مليار ريال حاليا.

وعند الإغلاق خسر السهم 3.76% إلى متراجعا إلى مستوى 12.3 ريال، حيث فقد 0.48 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة على شركة ميدغلف للتأمين نحو 417 مليون ريال، تشكل 73% من رأسمال الشركة.

وكان مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" قد أوصى في اجتماعه أمس بتخفيض رأس المال بنسبة 60% إلى 400 مليون ريال، بدلا من مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن عدد الأسهم سينخفض من 100 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، على أن يكون التخفيض بواقع 6 أسهم لكل 10 أسهم.

وفي حال حصلت الشركة على الموافقات النهائية على تخفيض رأس المال بقيمة 600 مليون ريال، فإن خسائر الشركة ستصل إلى 13%.

وخلال الأربع أسابيع الماضية فإن خسائر سهم ميدغلف بلغت نسبتها 30.59%، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية 26.52%، فيما تفاقمت منذ مطلع العام الحالي إلى 54.53%.

ويرجع تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات التي تم احتسابها.

وقالت ميدغلف للتأمين إنه لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة.

كما عينت ميدغلف للتأمين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لتخفيض رأس المال.