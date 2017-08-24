دراجي: السياسات الحديثة دعمت الاقتصاد والتضخم بأوروبا

أعلن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن السياسة النقدية غير التقليدية أحرزت نجاحا لكن لا تزال هناك ثغرات في فهم الأدوات الحديثة نسبيا وهو ما يتطلب بحثا دقيقا.



وأوضح دراجي أن الخطوات التي تم تطبيقها في الأعوام العشرة الماضية في السياسة النقدية وفي التنظيم والإشراف جعلت العالم أكثر مرونة محذرا من ضرورة التأهب لمواجهة التحديات الجديدة.



وأضاف أن هذه السياسات نجحت في دعم الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

