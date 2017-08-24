"نيكاي" يسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

تراجع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الخميس، تحت وطأة خسائر السوق الأميركية وارتفاع الين والأداء الضعيف لقطاع صناعة الصلب، بعد تقارير بأن أكبر منتج في البلاد يخفض الأسعار.

وأغلق "نيكاي" منخفضا 0.4% عند 19353.77 نقطة، رغم مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى. وهبط المؤشر إلى 19351.92 نقطة خلال المعاملات مسجلاً أدنى مستوياته منذ الثاني من مايو، بحسب "رويترز".

وفقد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.5%، ليسجل 1592.20 نقطة.

وانخفض سهم "نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال"، أكبر منتج صلب ياباني، 2.5%، بعد تقارير بأن الشركة اتفقت على خفض الأسعار مع "تويوتا" نظراً لانخفاض تكاليف مواد صناعة الصلب مثل فحم الكوك.