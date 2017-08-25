الاسترليني يتجه لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي

استقر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة بعدما نزل إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين في وقت لاحق اليوم.



وقبع الاسترليني قرب أدنى مستوياته في أكثر من 10 شهور أمام اليورو، وسط ضبابية سياسية تؤثر سلبا على المعنويات في السوق وآفاق نشاط الشركات البريطانية.



واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأميركية عند 1.2803 دولار وتتجه لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي.



وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، قبع الاسترليني قرب المستوى المتدني البالغ 92.37 بنس لليورو الذي سجله يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يلامسه منذ أكتوبر تشرين الأول 2016. وخسر الاسترليني أكثر من 5%أمام اليورو منذ منتصف يوليو تموز.



وسجلت أسواق العملة تحركات محدودة مع بدء مؤتمر سنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، والذي ستتحدث فيه يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

