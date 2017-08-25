نيكاي يغلق مرتفعا رغم تسجيل سادس خسارة أسبوعية

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، لكنها تكبدت سادس خسائرها الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ يناير/كانون الثاني 2014.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.5% عند 19452.61 نقطة، وإن كانت السوق شهدت نشاطا محدودا مع ترقب المستثمرين كلمات تلقى خلال منتدى عالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج في وقت لاحق اليوم.

وعلى مدى الأسبوع، نزل المؤشر نيكاي 0.09%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% لينهي اليوم عند 1596.99 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.714 تريليون ين، ما يعادل (6.51 مليار دولار) فقط. وتعتبر التداولات التي تقل عن تريليوني ين هزيلة.

ومن المقرر أن يلقي كل من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كلمة خلال مؤتمر البنوك المركزية اليوم الجمعة.

وجذبت أسهم شركات التصدير المشترين مع استقرار الدولار عند 109.59 ين بعدما صعد 0.5% في الأسواق الخارجية.

وزاد سهم تويوتا موتور 0.8% وهوندا موتور 0.6% وأدفانتست كورب 0.9%.

كما ارتفعت أسهم القطاع المالي، حيث صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.7% وداي-ايتشي لايف هولدنجز للتأمين 0.6%.