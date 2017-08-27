تراجع صفقات الاندماج بالشرق الأوسط 23% خلال 6 أشهر

شهدت أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل 192 صفقة خلال النصف الأول من 2017، بانخفاض بنسبة 23٪ مقارنة مع 250 صفقة في النصف الأول من 2016، مع تراجع قيمة الصفقات المعلنة في نفس المنطقة بنسبة 17٪ إلى 31.9 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مقابل 38.9 مليار دولار أميركي في نفس الفترة من 2016.

ومن إجمالي الصفقات المسجّلة في النصف الأول من عام 2017، كانت القيمة الأكبر من نصيب الصفقات الصادرة بواقع 19.6 مليار دولار من 61 صفقة.

وكانت الصفقات المحلية هي الأكثر نشاطاً في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 93 صفقة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ، بينما سجلت أنشطة الاندماج والاستحواذ الواردة حوالي 38 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار.

وكشف أحدث تقرير لإرنست ويونغ EY حول أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة أن صفقة استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران على مجموعة شركات "أواس" بقيمة 7.5 مليار دولار هي أكبر صفقة تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من عام 2017.

وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "في النصف الأول من عام 2017، هيمنت صفقات الاستحواذ خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 61٪ من رأس المال، مما جعل من هذه المنطقة مصدّراً صافياً لرأس المال. ونتوقع أن يستمرّ هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من العام، إذ لا يزال المستثمرون يرون أن هناك قيمة أكبر ومخاطر أقلّ في الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وارتفع متوسط قيمة الصفقات الواردة بنسبة 36٪، والصادرة بنسبة 123٪، خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع النصف الأول من عام 2016. وعلى عكس ذلك، شهد متوسط قيمة الصفقات المحلية انخفاضاً كبيراً بنسبة 74٪ في النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2016.

وشهد الربع الثاني من العام انخفاضاً بشكل عام في حجم وقيمة الصفقات مقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.

ووصلت الصفقات المعلنة في الربع الثاني من عام 2017 إلى 80 صفقة بقيمة 12.7 مليار دولار، ما يمثل تراجعاً مقارنة مع الصفقات المعلنة في الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت 135 صفقة بقيمة 20.1 مليار دولار.

ومن بين 192 صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت الشركات العشر الأكبر في أكثر من 76٪ من إجمالي قيمة الصفقات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2017. وسجل قطاع النفط والغاز أفضل أداءٍ من حيث القيمة، والتي وصلت إلى 11.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017.

وجاء قطاع الطيران في المرتبة الثانية بواقع 7.5 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة والمرافق بقيمة 3 مليار دولار، وقطاع الكيماويات بقيمة 2.2 مليار دولار. ووصلت قيمة الصفقات في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال إلى 1.9 مليار دولار، ليكون خامس أعلى قطاع من حيث نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من 2017.