كريدي سويس يتوقع استقرار سعر الدولار عند 16 جنيها مصريا

توقع بنك "كريدي سويس" تعافي الجنيه المصري، واستقرار سعر صرف الدولار عند 16 جنيها، بدلا من توقعاته السابقة عند 17 جنيها.

وأوضح تقرير "كريدي سويس" أن تحسن الاحتياطيات كان عاملاً أساسياً في تحسن قيمة الجنيه، مرجحا أن يكون البنك المركزي سمح لتدفقات دولارية بالمرور إلى سوق "الانتربنك" Interbank وللاحتياطات الدولية.

وقال كريدي سويس، إن رؤيته المستقبلية لتحسن أوضاع المالية العامة ما زالت إيجابية، رغم التحديات التي تواجهها مصر.

وتوقع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي واستمرار التحسن فى قيمة العملة ، متغاضياً عن مخاطر إعادة الشراء التي دفعته لعدم استخدام هذه الموارد قبل ذلك.

وأرجع "كريدي سويس" توقعاته بتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستمرار التحسن في قيمة العملة إلى عوامل عدة أبرزها تقديراته الإيجابية لموارد الدخل الثابت، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل، وارتفاع التوقعات الآجلة لمضاعف الربحية بنحو 8% منذ مارس الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة الثقة في النظرة الكلية.

فضلا عن انخفاض عجز الموازنة من 12.5 % في العام المالي الأسبق إلى أقل من 11 % في العام المالي الماضي.

هذا إلى جانب الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومي المحلية، ما خفض أسعار الفائدة عليها من 32% الشهر الماضي إلى نحو 20% هذا الشهر، وكذلك على السندات الدولية التي انخفضت الفائدة عليها خلال العام الحالي، بنحو 1% .