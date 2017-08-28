"الإمارات للأوراق المالية" تغرم 3 شركات لعدم الإفصاح

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن فرض غرامات بحق شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وشركة هيتس تيليكوم القابضة، وشركة الاستشارات المالية الدولية، لمخالفتها نظام الإفصاح والشفافية، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة في يونيو الماضي: إنها شرعت في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، وذلك ابتداء من مطلع يونيو، ويأتي انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصا منها على اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وفرضت الهيئة غرامات على 3 شركات مزدوجة الإدراج بسبب تكرار مخالفة حكم المادة (36/ 7/ ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، إضافة إلى مخالفة حكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.