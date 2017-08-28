المالية المصرية تعتزم بيع سندات خزينة قبل عطلة العيد

تعتزم وزارة المالية المصرية بيع سندات خزينة، يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من المزادات المقررة سابقاً في عطلة عيد الأضحى حين تكون البنوك مقفلة.

ومن المرتقب أن تقوم الحكومة بإصدار أربع شرائح من السندات، وهي سندات لأجل ثلاثة أشهر، وشريحة أخرى لأجل ستة أشهر، وشريحة لأجل تسعة أشهر، إلى جانب شريحة لأجل عام واحد.

أما شريحة الثلاث سنوات وشريحة السبع سنوات، فستقوم الحكومة بإصدارها في الخامس من سبتمبر القادم.

وبحسب بيانات المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، بشكل كبير، إذ بلغت 166 مليار جنيه، مقابل نحو 330 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.