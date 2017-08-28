سهم "الطيار للسفر" يقفز بمكاسبه لـ6.5% خلال أسبوع

حقق سهم مجموعة الكيار للسفر القابضة مكاسب قوية في تعاملات اليوم الاثنين، ليرفع مكاسبه خلال أسبوع إلى 6.46%.

مكاسب سهم الطيار في سوق السعودية تأتي على الرغم من عدم وجود أخبار جوهرية للشركة باستثناء ما أعلن في 24 أغسطس الجاري عن التقدم لوزارة التعليم للمنافسة على عقد تقديم خدمات السفر للمبتعثين.

وارتفع سهم الطيار في جلسة اليوم بنسبة 4.38%، أو 1.51 ريال، ليصل إلى مستوى 35.95 ريال.

وخلال شهر وصلت مكاسب سهم الطيار 11.2%، وفي 3 أشهر 22.99%، لتقلص هذه المكاسب خسائر السهم منذ مطلع العام الجاري إلى 1.94%.

وكانت أرباح مجموعة الطيار قد تراجعت بنسبة 28.6% في الربع الثاني من 2017 إلى 212 مليون ريال، مقابل 297 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 137 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 54%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لمجموعة الطيار في الربع الثاني 255 مليون ريال مقابل 320 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 20.3%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت قيمة أرباح مجموعة الطيار 349 مليون ريال، مقابل 488 مليون ريال، في النصف الأول من 2016، بتراجع 28.48%.