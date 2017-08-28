هل يكسر اليورو سقف 1.20 دولار قريباً ؟

ارتفع اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.20 دولار، وسط تعاملات ضعيفة، اليوم الاثنين، ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي بعدما أحجم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن التطرق إلى موجة صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة.

واتسمت التعاملات في السوق بالضعف بسبب عطلة عامة في لندن، وتحركت معظم العملات في نطاق ضيق.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، زاد اليورو 0.1% إلى 1.1926 دولار، بعدما سجل 1.19665 في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015. وتتجه العملة الموحدة لتسجيل مكاسب أمام العملة الأميركية للشهر السادس على التوالي، وهي أطول موجة صعود في خمسة أعوام.

وارتفعت العملة الموحدة نحو 1% يوم الجمعة، بعدما أحجم دراغي عن التطرق إلى صعود العملة في مؤتمر جاكسون هول بالولايات المتحدة، وركز بدلا من ذلك على موضوعات مثل التجارة العالمية.

وتلقي اليورو دعماً من عدم تطرق رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين للسياسة النقدية الأميركية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.372، وهو أقل مستوى منذ أوائل مايو 2016، قبل أن يتعافى قليلا ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3% إلى نحو 92.489.

وفقد الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 109.155 ين، ليظل بعيدا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 108.605 ين، والذي سجله في 18 أغسطس.

واستقر الإسترليني عند 1.2865 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 13 يوماً عند 1.2946 دولار.