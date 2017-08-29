الإسترليني يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع تعثر الدولار

صعد الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، بعدما أدى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية لتفاقم خسائر العملة الأميركية.



وصعد الإسترليني بأكثر من 1% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، بعدما فشلت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين في تقديم أي دعم للدولار في مؤتمر للبنوك المركزية في الأسبوع الماضي.



وفي ظل حالة العزوف عن المخاطرة في أسواق المالية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق شمال اليابان، تعثر الدولار أمام عملات رئيسية منافسة وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام مقابل سلة عملات.



وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، صعد الإسترليني 0.2% إلى 1.2951 دولار بعدما وصل إلى 1.2963 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس.



ونزل الدولار لأدنى مستوى في عشرة شهور مقابل اليورو وفقد 0.3% إلى 92.92 بنس.