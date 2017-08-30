الدولار يتعافى من أقل مستوى في 4 أشهر مقابل الين

تعافى الدولار من أقل مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني اليوم الأربعاء، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، ما عزز الشهية للأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى.

وارتفع الين والفرنك السويسري اللذان يشهدان عادة إقبالا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، أمس الثلاثاء، ليسجل الفرنك أعلى مستوى أمام الدولار في عامين.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، بعد أن كان قد نزل لأقل مستوى في عامين ونصف العام أمس.

واستفاد اليورو من ضعف الدولار العام أمس ليتجاوز 1.20 دولار، لأول مرة في عامين ونصف العام، ولكنه نزل عن هذا المستوى اليوم وخسر 0.3% إلى 1.1944 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% إلى 110.11 ين ليعوض جزءاً من خسائر أمس التي بلغت 0.8%.