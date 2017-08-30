FTSE: ترقية محتملة لسوق السعودية 29 سبتمبر

أعلنت مجموعة "FTSE RUSSEL" أن نتائج المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية سيتم الإفصاح عنها يوم الجمعة في 29 سبتمبر المقبل، بعد إغلاق السوق الأميركية، بما فيها إذا كان سيتم ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

ويتم تقييم تصنيف الأسواق ضمن مؤشر "فوتسي" بشكل مستمر.

ولضمان الشفافية، يتم وضع الأسواق التي يتم إعادة النظر في تصنيفها بين وضع السوق المتقدمة والمتقدمة الناشئة والثانوية الناشئة وما قبل الناشئة على قائمة مراقبة "فوتسي".

يأتي ذلك التوقع على خلفية وضع فوتسي كلا من السوقين الكويتية والسعودية بقائمة المراقبة المعلنة في 27 يوليو الماضي التي تضمنت أسواق بولندا ورومانيا ونيجيريا ومنغوليا والصين .

وقالت هيئة سوق المال السعودية إن وضع السوق على قائمة المتابعة لمؤشر الأسواق الناشئة، يعد أول خطوة لانضمام السوق للمؤشر بشكل كامل.