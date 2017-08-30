نيكاي يرتفع مع انحسار المخاوف المتعلقة بكوريا الشمالية

استرد مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية خسائر الجلسة السابقة، مدعوما بمكاسب وول ستريت وتراجع الين مع انحسار المخاوف التي أثارها إطلاق كوريا المالية صاروخا فوق اليابان.



وبعد أن هبط أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وأغلق منخفضا 0.5%، صعد نيكاي اليوم الأربعاء 0.7% ليغلق على 19506.54 نقطة.



وانتعشت أسهم المصدرين بعد أن جرى تداول الدولار في أحدث معاملات عند 109.85 ين، متعافيا من المستوى المنخفض الذي بلغه أمس عند 108.265 ين وهو أدنى مستوى للعملة الأميركية منذ منتصف أبريل نيسان.



وصعدت أسهم هيتاشي ليمتد 2.8% وباناسونيك كورب 0.8 %.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % لينهي اليوم عند 1607.65 نقطة.