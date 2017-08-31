أسهم اليابان تقفز لأعلى مستوى بأسبوعين مع صعود الدولار

صعد مؤشر "نيكاي" الياباني لأعلى مستوى في أسبوعين عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعدما دفعت بيانات اقتصادية أميركية الدولار للصعود مقابل الين، وهو ما رفع بدوره الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات صناعة السيارات والقطاع المالي.

وارتفع "نيكاي" القياسي 0.7% ليغلق عند 19646.24 نقطة، بعدما صعد إلى 19687.99 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 أغسطس. وكان المؤشر قد انخفض خلال الشهر بـ 1.4%.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، وكذلك التخلف عن سداد ديونها ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الحكومي بحلول نهاية سبتمبر.

واستفادت أسهم شركات التصدير اليوم من ضعف الين، حيث صعد الدولار بدعم من بيانات قوية عن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات عن الوظائف في القطاع الخاص، عززت توقعات بصدور تقرير قوي عن الوظائف الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع سهم شركة "سوبارو" 0.6%، بينما زاد سهم "هوندا موتور" 1.4%، وصعد سهم "هيتاشي" 1.7%.

وقفز سهم "دايتشي سانكيو" 13%، وسجل ارتفاعا نسبته 5.3% قبل تعليق التداول عليه، بعدما ذكرت مجلة اقتصادية أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية عرضت شراء شركة صناعة الأدوية اليابانية في العام الماضي. وقال الموقع الإلكتروني لمجلة "نيكاي بيزنس" نقلا عن مصادر لم تسمها إن "دايتشي سانكيو" رفضت العرض.

وصعدت أسهم البنوك، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 1.5%. وزاد سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية 2.1%، بينما ارتفع سهم "سوميتومو ميتسوي" المالية 2%.

كما صعد سهم "فوجي فيلم هولدنغز" بنحو 4%، بعدما قالت الشركة أمس الأربعاء إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 16 مليون سهم من أسهمها، بما يمثل 3.7% من إجمالي الأسهم القائمة مقابل 50 مليار ين.

وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.6% لينهي اليوم عند 1617.41 نقطة.