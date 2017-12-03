اليوم..بدء الاكتتاب في حصة 40% من أسهم "ابن سينا فارما"

بدأت البورصة المصرية، اليوم، تلقي طلبات الاكتتاب في شركة ابن سينا فارما. ويتراوح السعر الاسترشادي لطرح حصة 40% بين 5.21 و5.95 جنيه للسهم لجمع 90 مليون دولار .

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع التداول في شركة بلتون فاينانشال، مصطفى عبدالعزيز، في مقابلة مع "العربية"، إن السعر النهائي للاكتتاب في "ابن سينا فارما" سيحدد غدا بعد انتهاء الطرح الخاص في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى أن جزءا من الطرح هو لتمويل توسعات الشركة عن طريق زيادة رأس المال، على أن يتم بقية الطرح عن طريق تخارج بعض المستثمرين من الشركة.

وستحصل المؤسسات المالية وكبار المستثمرين على 85% من الأسهم المطروحة، بينما ستطرح النسبة المتبقية للأفراد. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة يوم الاثنين الـ11 من الشهر الجاري.

ويبلغ رأسمال ابن سينا فارما 168 مليون جنيه، موزعة على 672 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم.

كما تحتل الشركة المركز الثاني في مجال توزيع الأدوية بالسوق المصرية بحصة سوقية تبلغ 18%.

يذكر أن أرباح الشركة لفترة 9 أشهر من العام الحالي نمت بنسبة 75% لتصل إلى 143 مليون جنيه.