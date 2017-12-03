زين وأجيليتي من بين شركات كويتية منضمة لمؤشر فوتسي

أعلنت فوتسي راسل عن القائمة الإرشادية الأولية للشركات الكويتية المستوفية لمعايير الانضمام لمؤشر FTSE GEIS (FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES ) ، وذلك بحسب إغلاقات يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، وكذلك التعديلات المطلوبة التي تمت على "مؤشر FTSE GEIS لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" بتاريخ 10 نوفمبر 2017.

وأشارت في بيان نشر على موقع بورصة الكويت، واطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن هذه الشركات تنقسم إلى 3 أقسام:

1 - شركات ذات رؤوس أموال كبيرة وتشمل: بيت التمويل الكويتي ، شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

2 - شركات ذات رؤوس أموال متوسطة وتشمل فقط: بنك بوبيان.

3 - شركات ذات رؤوس أموال صغيرة وتشمل: شركة ميزان القابضة، بنك وربة، بنك الكويت الدولي، مجموعة الصناعات الوطنية وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.

وتنوه فوتسي بأنها ستقوم بالإعلان في شهر مارس 2018 عن قائمة إرشادية محدثة للشركات الكويتية، حيث ستستخدم إغلاقات يوم الخميس 28 ديسمبر 2017، على أن تقوم بالتأكيد حول ما إذا كان ضم الكويت للأسواق الناشئة الثانوية بدءا من شهر سبتمبر 2018 جزئيا من خلال شرائح أم كليا.