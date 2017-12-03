هيئة السوق توافق على طرح وحدات صندوق "الأهلي ريت 1"

أعلنت الأهلي كابيتال، الرائدة في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات وأكبر مدير للأصول بالسعودية، عن موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق عقاري متداول عام مقفل متوافق مع الشريعة باسم صندوق الأهلي ريت (1)، برأس مال قدره مليار وثلاثمئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. يستهدف الصندوق توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عما نسبته 90 بالمئة من صافي أرباح الصندوق السنوية.

ويستثمر صندوق الأهلي ريت (1) العقاري المتداول في الأصول العقارية المطورة والجاهزة للاستخدام المدرة للدخل. وتتألف الأصول التي يستثمر فيها الصندوق من مركز تجاري يسمى "الأندلس مول" وفندق ملاصق له باسم "فندق ستاي بريدج سويتس"، وهما يقعان في مدينة جدة التي تعدّ مركزاً تجارياً وترفيهياً ووجهة جذابة لجميع زوارها.

ومن المقرر أن يطرح الصندوق الجديد واحدا وأربعين مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة للجمهور بحد أدنى للاشتراك يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي. وسوف يتم طرح الوحدات من خلال اكتتاب عام وفقاً لتعليمات صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

يذكر أن الأهلي كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للبنك ألأهلي بملكية 90%، قد تأسست عام 2007 وتوفر لعملائها منذ ذلك الحين الحلول المتقدمة للخدمات الاستثمارية المتكاملة. واليوم، تعد الأهلي كابيتال أكبر مدير للأصول في المملكة، وأكبر مدير للأصول المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار ريال.