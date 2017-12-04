الإسترليني يصعد لأعلى مستوى في شهر مقابل اليورو

قفز الجنيه الإسترليني ونزلت العقود الآجلة للسندات الحكومية البريطانية، الاثنين، بعدما صرح عضو بمجموعة في البرلمان الأوروبي معنية بخروج بريطانيا من الكتلة بأن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل لاتفاق بشأن خطة انفصال مبدئية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال إلمار بروك إنه "مندهش" من التقدم الذي حققته المفاوضات، وإن الخلافات لا تزال قائمة "بشأن بضع صياغات قليلة".

وصعد الإسترليني اليوم 0.8%، إلى أعلى مستوى في شهر عند 87.686 بنس لليورو ارتفاعا من 88.17 بنس قبل التعليقات.

ومقابل الدولار صعد الإسترليني نحو 0.75 سنت عقب التصريحات ليسجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.3518 دولار.