الدولار ينهي 3 أيام من الخسائر بفضل خطة الضرائب

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مقابل سلة عملات مرجحة بالأوزان التجارية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على إصلاح ضريبي مطلع الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل الشكوك في أن ترتفع أسعار الفائدة نتيجة للخطوة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى 93.35 في المعاملات المبكرة بلندن، ثم قلص مكاسبه إلى 0.4% عن اليوم السابق. ومكاسب اليوم تنهي موجة خسائر دامت لثلاث جلسات متتالية.

وتقترب موافقة الكونغرس يوم السبت، بخطط الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب خطوة كبيرة من هدفهم الذي سيكون أكبر تغيير في قوانين الضرائب الأميركية منذ الثمانينيات.

وقالت كريستين تكسن، محللة سوق الصرف لدى "بنك دانسكه": "هناك بعض التفاؤل العام الناتج عن إقرار خطة الضرائب الأميركية في مجلس الشيوخ، لكن من غير الواضح بعد إلى أي مدى سيُترجم ذلك إلى أسعار أعلى للفائدة الأميركية في العام القادم".

وصعدت العملة الأميركية 0.6% إلى 112.935 ين، بعد أن زادت إلى 112.985 وهو أعلى مستوى لها منذ 17 نوفمبر، فيما تراجع اليورو 0.4% إلى 1.1858 دولار.