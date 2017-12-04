بريطانيا تعتزم ضم العملات الرقمية لقوانين غسل الأموال

في محاولة لإحكام السيطرة على تداولات العملات الرقمية، تسعى بريطانيا لتوسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب لتشمل العملات الرقمية ومن بينها الـBitcoin.

وكشف وزير المالية Philip Hammond عن مقترح بريطاني إلى الاتحاد الأوروبي، بإجبار المتداولين في العملات الرقمية على كشف هوياتهم والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.

وأضاف أن مفاوضات تجري حاليا مع الاتحاد الأوروبي لتغيير القوانين الخاصة بهذا الشأن، ستصل إلى قرار بحلول 2018.

يشار إلى أن الهيئة المالية التنظيمية الأميركية، سمحت الأسبوع الماضي بتداول عقود آجلة للـ Bitcoin مما سيسمح بضمها إلى القوانين التنظيمية المالية.