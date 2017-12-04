لماذا تلجأ الجامعات الكبرى إلى القروض وإصدار السندات؟

تعتزم جامعة أكسفورد، الجامعة الأقدم في العالم الناطقة باللغة الإنجليزية، دخول الأسواق المالية من خلال أول إصدار سندات للجامعة ككل، بعد أن قامت كليات فردية ضمن الجامعة ببيع سندات في السابق.. فلماذا تلجأ جامعات كبرى مثل أكسفورد إلى دخول أسواق الدين؟



وتسعى جامعة أكسفورد الذي بدأ اتعليم فيها عام 1096، لجمع 250 مليون جنيه من خلال سندات ذات الأجل الأطول ضمن فئتها لمدة 100 عام. وسيتم التسويق لها في لندن وأدنبره بعد أن تم تصنيف الجامعة عند AAA من قبل وكالة مووديز للتصنيف الائتماني، لتنضم بذلك إلى منافساتها من الجامعات الكبرى مثال كايمبريدج وهارفارد وستانفودرد.



ويعد قرار جامعة أكسفورد بالمضي قدما في إصدار سندات ليس الأول بين الجامعات، فبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، جمعت جامعة كارديف في بداية العام الماضي، 300 مليون إسترليني من خلال إصدار سندات لأجل 50 عاما بسعر فائدة عند 3,1%، وهو كان السعر الأدنى حينها. وفي مايو من هذا العام، قامت جامعة بريستول أيضا بجمع 200 مليون إسترليني من خلال اكتتاب خاص.

وبحسب بيانات أطلعت عليها الفاينانشال تايمز، أصدرت الجامعات والكليات في بريطانيا العام الماضي سندات بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، كسر الرقم القياسي السابق البالغ 1.4 مليار دولار في عام 2015. في حين لم يتم أي إصدار طوال الفترة الممتدة بين عام 2008 وعام 2011.

ويعد توجه هذه الجامعات الإنجليزية العريقة باتجاه التمويل من خلال القروض والسندات المسار الذي تتبعه الجامعات في ظل الاتجاه بعيدا عن التمويل شبه الحكومي واللجوء إلى التمويل الخاص لاسيما مع شح التمويل الحكومي.

أما السبب الثاني فقد يكون التخوف من خسارة التمويل الأوروبي للمشاريع والأبحاث الجامعية عقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الرسوم الدراسية ترتفع باستمرار فقد تضاعفت ثلاث مرات مثلا عام 2010، إلا أن السعي إلى التطوير لاسيما في المجال الرقمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى تقسيط الرسوم للطلاب، يجعل الجامعات بحاجة إلى أموال نقدية في الأجل القصير، فمثلا جامعة بريستول تعتزم استثمار التمويل الذي حصلت عليه مؤخرا في حرم جامعي جديد يرتكز على التكنولوجيات الرقمية الجديدة، من المرتفب افتتاحه في 2021.