نيكاي يتراجع بعد انخفاض شركات كبيرة وهبوط التكنولوجيا

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الاثنين، مع انخفاض أسهم الشركات الكبيرة مثل فانوك وسوفت بنك، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا أيضا لتبدد أثر مكاسب أسهم شركات بالتجزئة التي ارتفعت بفضل مبيعات شهرية قوية.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.5% إلى 22707.16 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1786.87 نقطة، وبلغ حجم التداولات 2.41 تريليون ين، ما يعادل 21.63 مليار دولار فقط وهو الأدنى في أكثر من أسبوع.

وتراجعت أسهم فانوك لتصنيع الروبوتات 2%، وهبطت أسهم مجموعة سوفت بنك 1.1%.

وباع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا مع انخفاض أسهم أدفانتست 1.4% وباناسونيك 1.2%.

وزادت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر مع ارتفاع اسيتان ميتسوكوشي 1.3% وجيه.فرونت للتجزئة وتاكاشيمايا 1.7% بعد أن حققت الشركات مبيعات قوية في نوفمبر/تشرين الثاني بفضل ارتفاع طلب السياح ومبيعات قوية للملابس الشتوية.