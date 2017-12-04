"بيتكوين" تنزل عن 11 ألف دولار بعد صعودها لمستوى قياسي

نزلت عملة "بيتكوين" عن 11 ألف دولار، اليوم الاثنين، مبتعدة عن مستوى قياسي يقارب 11800 دولار، سجلته، أمس الأحد، بعد صعودها من مستوى دون ألف دولار في بداية العام.

وقفزت العملة المشفرة، التي يجري تداولها على مدار 24 ساعة يومياً وسبعة أيام أسبوعياً، إلى 11799.99 دولار في بورصة "بيتستامب" ومقرها لوكسمبورغ قرب الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، أمس الأحد.

ولم يتضح سبب الارتفاع سوى أن مستثمرين جدداً انضموا إلى السوق الصاعدة.

وقال محللون إن إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستسمح لمجموعتي "سي.إم.إي" و"سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس" بإدراج عقود "بيتكوين" الآجلة عزز المعنويات بعد أسبوع متقلب.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، نزلت عملة "بيتكوين" إلى نحو 10919 دولاراً بانخفاض بلغت نسبته 2% خلال اليوم، لكنها ما زالت مرتفعة أكثر من 100% على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ويمثل المستوى المرتفع الذي سجلته العملة، أمس الأحد، زيادة بنسبة 1121% منذ بداية العام.