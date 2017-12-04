"تداول" توقع اتفاقية مع ناسداك لتطوير أنظمة المقاصة

وقعت السوق المالية "تداول" اتفاقية مع ناسداك لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية, بهدف تطوير البنية التحتية التقنية للسوق السعودي مع استمرار استعداداتها للترقية إلى الأسواق الناشئة.

وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي المعمول به منذ عام 2001، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن "تداول" وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق، وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.

وستسهم هذه التغيرات في زيادة كفاءة السوق ونموه المستقبلي, مدعومة بتقنيات مرنة تقلل من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تستكمل جميع مراحل التطوير خلال النصف الثاني من عام 2020.