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اجتماع بين كبار مسؤولي هونغ كونغ والملك سلمان بالرياض

المصدر: العربية.نت
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استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز وفداً من كبار مسؤولي هونغ كونغ وبورصتها والسوق المالية في الرياض خلال زيارتهم للسعودية، في إطار مساعي الوفد لاجتذاب طرح أرامكو.

وشمل اللقاء الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ Carrie Lam ووزير الخزانة والخدمات المالية James Lau، إضافة إلى رئيس هيئة السوق المالية والرئيس التنفيذي للبورصة ومن الجانب السعودي وزراء الطاقة والمالية والداخلية.

ويرى الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ أن إدراج أرامكو لديه سيساعد شركة النفط العملاقة على استقطاب طلب صيني ضخم لطرحها العام الأولي.

كلمات دالّة

#بورصة هونغ كونغ, #السعودية, #طرح أرامكو, #أسواق مال

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