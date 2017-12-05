مستوى قياسي مرتفع جديد لـ"بيتكوين" عند 11850 دولاراً

ارتفعت عملة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي جديد عند 11 ألفاً و850 دولاراً اليوم الثلاثاء، مواصلة صعودها من أقل من ألف دولار في مطلع العام.

وزاد سعر العملة المشفرة 2% في أحدث مستوى لها على بورصة "بتستامب" في لوكسمبورغ.

وكانت العملة المشفرة، التي يجري تداولها على مدار 24 ساعة يومياً وسبعة أيام أسبوعياً، قد قفزت إلى 11799.99 دولار في بورصة "بيتستامب" يوم الأحد، ما يمثل زيادة بنسبة 1121% منذ بداية العام.

وقال محللون إن إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح لمجموعتي "سي.إم.إي" و"سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس" بإدراج عقود "بيتكوين" الآجلة عزز المعنويات بعد أسبوع متقلب.