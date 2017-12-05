نيكاي يهبط مع نزول أسهم التكنولوجيا الأميركية

تراجعت البورصة اليابانية، اليوم الثلاثاء، مع تأثر مصنعي معدات أشباه الموصلات سلباً بالأداء الضعيف لقطاع التكنولوجيا الأميركي الليلة الماضية، مما ألقى بظلاله على مكاسب البنوك وشركات السمسرة.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 0.4% عند 22622.38 نقطة لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا زاد بنسبة 0.2% ليسجل 1790.97 نقطة.

وانخفضت أسهم مصنعي معدات إنتاج أشباه الموصلات حيث نزل سهم طوكيو إلكترون 2.8% وأدفانتست 1.8%. وهبطت أسهم سوكو 4.1%.

وزادت أسهم البنوك وشركات السمسرة شأنها شأن نظيرتها الأميركية الليلة الماضية. وتقدم سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1% ونومورا القابضة 1.6%.