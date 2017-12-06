الأسهم اليابانية تتكبد أكبر خسارة في أكثر من 8 أشهر

منيت الأسهم اليابانية بأكبر تراجع لها في ثمانية أشهر ونصف الشهر، اليوم الأربعاء، مع مسارعة المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد أن نزلت السوق عن مستوى الدعم الفني عند متوسط 25 يوماً.

وتأثرت المعنويات سلباً أيضا بأنباء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويبدأ بنقل السفارة الأميركية إلى المدينة القديمة في خطوة قد تغذي العنف في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر "نيكاي" القياسي 2% في أكبر خسارة يومية له منذ 22 مارس، مسجلا أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 22177.04 نقطة.

وشجع على البيع التراجع الواضح عن متوسط 25 يوماً الذي لم تنزل السوق عنه منذ سبتمبر. وبلغ ذلك المتوسط 22514 نقطة اليوم.

وهوت أسهم ذات ثقل على "نيكاي" مثل "فاست" للتجزئة الذي فقد 4.9%، و"نيتو دينكو" الذي تراجع 4.4% ليسوء أداء "نيكاي" عن مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا الذي نزل 1.5% إلى 1765.42 نقطة.

وبلغت قيمة المعاملات 3.2 تريليون ين، وهو ما يزيد 33% على المتوسط اليومي للعام الأخير.

وقال ياسو ساكوما مدير الاستثمار لدى "ليبرا انفستمنتس": "هناك مبررات عديدة للبيع في الوقت الحالي، الشرق الأوسط، كوريا الشمالية، المخاوف بشأن فضيحة التواطؤ مع روسيا، اختر ما شئت. لكن كل ما في الأمر حالياً أن الناس سارعت إلى البيع لجني الأرباح".