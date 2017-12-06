قطاع التكنولوجيا يعزز الطلب على الذهب لأول مرة منذ 2010

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا من المنتظر أن ينمو هذا العام للمرة الأولى منذ 2010 مع التوسع في استخدامه في إلكترونيات السيارات ورقائق الذاكرة بالهواتف الذكية.

وقال المجلس إن الطلب على المعدن النفيس في قطاع التكنولوجيا ارتفع بنسبة 5.4% منذ بداية العام الحالي بعد ست سنوات من الانكماش. وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق بمجلس الذهب إن من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الطلب على الذهب للعام بكامله ما بين ستة إلى ثمانية أطنان عن عام 2016.

وقال المجلس إن استخدام أسلاك الربط الذهبية ارتفع بعد سنوات من التراجع وإن تطوير تكنولوجيات جديدة للاستخدام في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الزيادة في الطلب على المعدن الأصفر.

وتشير تقديرات مجلس الذهب إلى أن الجيل الحالي من الهواتف الذكية تحتوي على ذهب بقيمة 1.00-1.50 دولار للوحدة.

ووصل الطلب على الذهب للاستخدام في الإلكترونيات إلى ذروة بلغت 327 طناً في 2010 قبل أن تقفز أسعار المعدن النفيس مما دفع المصنعين إلى خفض كمية المعدن التي يستخدمونها لأسباب تتعلق بخفض التكاليف.

وبحلول العام الماضي هبط الطلب إلى 256 طنا وهو ما يشكل ما يقل قليلا عن 6% من إجمالي الطلب على المعدن النفيس.