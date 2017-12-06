ما هي توقعات المحللين لأونصة الذهب في 2018؟

توقع متعاملون في أسواق المعادن ارتفاعا محدودا لأسعار الذهب خلال العام المقبل، وذلك رغم رفع الفدرالي لأسعار الفائدة وتخفيف وتيرة برنامج المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.

إذ توقع رئيس قطاع السلع لدى شركة TD Securities الكندية، أن يرتفع سعر الذهب بـ4% خلال العام المقبل، ليصل سعر الأونصة إلى مستوى 1313 دولارا.

وتضاربت التوقعات مع اختلاف النظرة إلى أداء الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، حيث توقع محلل في Citigroup أن يستقر سعر الذهب عند مستوى 1270 دولاراً للأونصة.

فيما توقع محلل بشركة CPM أن يصل سعر الأونصة إلى 1322 دولارا، وذلك مع اتجاه جيل جديد من المستثمرين إلى الذهب، نتيجة وصول أسعار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا من المنتظر أن ينمو هذا العام للمرة الأولى منذ 2010 مع التوسع في استخدامه في إلكترونيات السيارات ورقائق الذاكرة بالهواتف الذكية.

وقال المجلس إن الطلب على المعدن النفيس في قطاع التكنولوجيا ارتفع بنسبة 5.4% منذ بداية العام الحالي بعد ست سنوات من الانكماش. وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق بمجلس الذهب إن من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الطلب على الذهب للعام بكامله ما بين ستة إلى ثمانية أطنان عن عام 2016.