"بيتكوين" تكسر مستوى قياسياً جديداً فوق 12 ألف دولار

كسرت العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين" حاجز الـ12 ألف دولار فجر الأربعاء لأول مرة في تاريخها، لتكون بذلك قد سجلت مستوى تاريخياً جديداً وواصلت صعودها الصاروخي، الذي شهد ذروته في الأسابيع القليلة الأخيرة.

وبحسب ما رصدت "العربية.نت" فقد تم تداول "بيتكوين" عند مستوى 12 ألفاً و113 دولاراً، وذلك عند الساعة الثانية و39 دقيقة من فجر يوم الأربعاء، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.6% عن السعر الذي أنهت عليه تداولات الثلاثاء، وذلك مع استمرار الطلب المرتفع عليها.

وبهذا الارتفاع تكون عملة "بيتكوين" قد تضاعف ثمنها بأكثر من 12 مرة خلال العام الحالي، حيث كانت دون الألف دولار في بداية شهر يناير 2017، فيما واصلت الارتفاع إلى أن بلغت مستوى ستة آلاف دولار قبل أقل من ستة أسابيع من الآن، أما في الأسابيع الستة الماضية فتضاعف سعر صرفها ليقفز عن مستوى الـ12 ألف دولار.

ويأتي هذا الصعود الصاروخي لعملة "بيتكوين" بعد أيام قليلة على إعلان لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للتداول في "وول ستريت" بالولايات المتحدة موافقتها على تداول "بيتكوين"، وذلك في نهاية ستة أسابيع من مناقشة الملف.

وتبعاً لذلك أعلنت الشركة المالكة لبورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ بتداول عقود "بيتكوين" الآجلة اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري، ليتم بذلك تداولها للمرة الأولى في بورصة "وول ستريت".

يشار إلى أن "بيتكوين" هي عبارة عملة إلكترونية افتراضية يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود ماديا أو ملموسا لها كباقي العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه الإسترليني، وتُستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية.

وتعتمد عملة "بيتكوين" على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وخرجت البيتكوين إلى النور بهدف تغيير الاقتصاد العالمي بطريقة مماثلة لما أحدثته أساليب النشر على الإنترنت والمواقع الإلكترونية من تغيير نقل جزءاً كبيراً من الإعلام إلى عالم الـonline.

وقد تم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان 1 بيتكوين يبلغ 0.001 دولار.