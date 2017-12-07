توقعات بتسجيل الذهب ارتفاعات محدودة في 2018

توقعت مجموعة من المتعاملين في أسواق المعادن، ارتفاعاً محدوداً لأسعار الذهب خلال العام المقبل، رغم رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة وتخفيف وتيرة برنامج المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.

وتوقع رئيس قطاع السلع لدى شركة TD Securitiesالكندية في حديث مع وكالة بلومبرغ، أن يرتفعَ سعر الذهب بـ4% فقط خلال العام المقبل.

فيما توقع محلل في "سيتي جروب" أن يظل سعر الذهب عند مستوى 1270 دولاراً للأونصة.

بدوره توقع محلل بشركة CPM أن يصل سعر الأونصة إلى 1322 دولاراً، مع وصول أسعار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي.