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خسائر "S&P500" تتواصل لرابع جلسة على التوالي

المصدر: العربية.نت
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أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز500" للأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس الأربعاء، بعد أن فشلت مكاسب متواضعة لأسهم "مايكروسوفت" وشركات أخرى للتكنولوجيا في أن تعوض بشكل كامل خسائر أسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من 2%.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" منخفضاً 39.73 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 24140.91 نقطة بينما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقاً 0.3 نقطة أو 0.01% ليغلق عند 2629.27 نقطة.

لكن مؤشر "ناسداك" المجمع أغلق مرتفعاً 14.16 نقطة أو 0.21% إلى 6776.38 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" لرابع جلسة على التوالي وهي سلسلة خسائر لم يشهدها منذ منتصف مارس.

كلمات دالّة

#s p500, #أسهم أميركية, #بورصة وول ستريت, #خسائر, #طاقة

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