هيئة السوق المالية توافق على طرح صندوق "دراية ريت"

وافقت هيئة سوق المال على الطرح العام لصندوق الاستثمار العقاري المتداول "دراية ريت".

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع "تداول"، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق دراية ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأشارت إلى أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

واعتبرت أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق دراية ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت الهيئة قد وافقت في وقت سابق هذا الأسبوع على طرح وتسجيل وحدات صندوق "سدكو كابيتل ريت" و"صندوق وساطة ريت".

وبدأ أمس الاكتتاب في صندوق "الأهلي ريت 1" في وقت سابق.

ومع الإدراج المرتقب لهذه الصناديق، يرتفع عدد صناديق ريت المدرجة في السوق السعودي إلى 12 صندوقا.