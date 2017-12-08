البورصات العربية.. بداية أسبوعية خضراء ونهاية حمراء

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة ومتقلبة خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تسجيل ارتفاع على نطاقات التذبذب نتيجة لطبيعة المؤثرات الإيجابية والسلبية التي انعكست بدورها على قرارات الأفراد والمؤسسات على مختلف الصعد الشرائية والاحتفاظ والتخفيف من المراكز المحمولة، الأمر الذي أثر سلبا على قدرة البورصات على الإغلاق الموجب خلال عدد من جلسات التداول.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن بورصات المنطقة استهلت تداولاتها الأسبوعية بارتفاع على قيم السيولة وعلى أسعار الأسهم وعلى المؤشرات السعرية، قبل أن تنعكس هبوطاً حاداً نتيجة ظهور مستجدات ذات تأثير سلبي متوسط وطويل الأجل، الأمر الذي دفع بالأفراد والمؤسسات إلى تعديل قرارات الاستثمار، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على انخفاض قابل للاستمرار.

وقد حمل الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة لدى عدد من البورصات الكثير من المؤشرات الإيجابية والتي انعكست على معنويات المتعاملين من كافة الفئات، وقد يكون لها تأثير على تحسن قدرة البورصات على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية مستقبلاً، في ظل ارتفاع فرص الاستثمار التي ستفرزها البورصات في المرحلة القادمة كماً ونوعاً.

إلا أن الارتفاع المسجل على السيولة لم يفلح في مقاومة الضغوط ذات العلاقة بالتطورات الجيوسياسية تارة والمضاربات تارة أخرى، والتي تجاوز تأثيرها السلبي كافة المؤشرات الإيجابية السائدة لتبدأ معها رحلة الهبوط المتواصل على عدد من جلسات التداول.

وكان لافتاً السيطرة القطاعية على قيم وأحجام التداولات، جاء في مقدمتها القطاع المصرفي والعقارات والاتصالات والطاقة، في حين كان هناك سيطرة أسهم بعينها على نسب كبيرة من إجمالي قيم السيولة التي تم تداولها.

وتشير هذه المسارات المسجلة إلى أن المتعاملين في الوقت الحالي باتوا يفضلون الأسهم المستقرة والتي تتمتع الشركات المصدرة بعوائد تشغيلية متراكمة موجبة، إضافة إلى الشركات التي تحقق نجاحات ملموسة على صعيد الاستحواذ على مشاريع جديدة وعلى خطط إعادة الهيكلة وضبط الخسائر المسجلة خلال الفترة المالية السابقة.