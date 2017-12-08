كيف تحركت أسواق الإمارات خلال أسبوع؟

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.78% بمقدار 27 نقطة عند مستوى 3,393 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم.

وتأثرت الأسواق الإماراتية بالأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بالإضافة إلى استمرار المضاربات السريعة على أسهم منتقاة وتوجه السيولة إلى اكتتاب شركة أدنوك للتوزيع حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 20 مرة كما ذكرت التقارير، على أن يبدأ التداول على السهم يوم الأربعاء القادم في سوق أبوظبي المالي.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 13 مليون درهم، كمحصلة شراء.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 34 مليون درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والافصاحات بسوق دبي المالي:

- أعلنت "دبي للاستثمار" رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركة من 35% - 49%.

- أعلنت شركة دبي للاستثمار عن ارتفاع عقود التأجير من الباطن في المجمع التجاري والصناعي التابع لها وبنسبة 36% خلال 9 شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

- أعلنت مجموعة GFH المالية عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "إنسبايرد" للاستحواذ على جزء من المحفظة التعليمية التابعة للمجموعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتصل قيمة الاتفاقية إلى 150 مليون دولار.

وفي سوق أبوظبي، أنهى السوق الأسبوع على انخفاض طفيف بمقدار 6 نقاط عند مستوى 4276 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 414 مليون درهم.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14 مليون درهم، كمحصلة شراء.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات لسوق أبوظبي المالي:

- رفعت محكمة الاستئناف في الشارقة أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية بتاريخ السابع عشر من سبتمبر الماضي، وهو ما سيسمح لشركة دانة غاز المشاركة في جميع الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية.

- خفضت شركة أدنوك للتوزيع النطاق الأعلى من سعر الاكتتاب إلى 2.65 درهم مقارنة مع 2.95 درهم، وستقوم ببيع 10% فقط مقارنة مع توجهات سابقة لبيع 20%، وتم إغلاق الاكتتاب يوم الخميس على أن يتم إعلان سعر الطرح النهائي يوم الجمعه ويبدأ التداول على السهم يوم الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر الحالي.