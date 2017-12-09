قوة الوظائف ورفع الفائدة تصعدان بالأسهم الأميركية

أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة، مدعومة بتقرير قوي للوظائف عزز التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع القادم وزاد التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد في 2018.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 117.68 نقطة، أو ما يعادل 0.49 بالمئة إلى 24329.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 14.52 نقطة أو 0.55 بالمئة ليغلق عند 2651.50 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 27.24 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 6840.08 نقطة. وينهي المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز الأسبوع على مكاسب مع صعودهما 0.40 بالمئة و0.35 بالمئة على الترتيب في حين انخفض المؤشر ناسداك 0.11 بالمئة.