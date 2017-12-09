كيف هوى الذهب لأدنى مستوى بـ 4 أشهر؟

تذبذبت أسعار الذهب حول أدنى مستوى لها في 4 أشهر وسجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ مايو، بعد أن غذى التقدم في مشروع قانون أميركي لإصلاح الضرائب التفاؤل بشأن الاقتصاد ودفع الدولار للصعود.

وأبرزت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة متانة النمو الاقتصادي وعززت التوقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 1248.11 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي لكنها تبقى قرب أدنى مستوى منذ السادس والعشرين من يوليو البالغ 1243.71 دولار الذي سجلته الخميس الماضي.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضاً 2.5 بالمئة وهو الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي والأكبر منذ أوائل مايو. وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1248.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر البلاتين للبيع الفوري 0.7 بالمئة إلى 885.50 دولار للأوقية بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 878.50 دولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

وينهي البلاتين الأسبوع على خسائر قدرها 5.4 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية في 13 شهرا.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة الى 15.81 دولار للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 4 بالمئة.

وتراجع البلاديوم 0.56 بالمئة إلى 1007.60 دولار للأوقية.