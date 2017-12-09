مبيعات محلية تكبد سوق مصر أكبر خسائر أسبوعية منذ أكتوبر

خيم اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، وتكبدت الأسهم المدرجة أكبر خسائر أسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي بضغط مبيعات المستثمرين المصريين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 25.9 مليار جنيه، بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.18%، وذلك بعدما تراجع من نحو 814.1 مليار جنيه إلى نحو 788.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.97% بعدما فقد نحو 2238 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعاً من مستوى 14582 نقطة لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 14294 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الأسبوع نحو 924.7 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليار جنيه.

سهم التجاري الدولي

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 3.48% في أسبوع عند مستوى 72.72 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 515.8 مليون جنيه، بحجم تداولات 6.9 مليون سهم.

وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 3.52% فاقداً نحو 28 نقطة بعدما تراجع من مستوى 795 نقطة ليسجل نحو 767 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي تراجع بنسبة 2.26% فاقداً نحو 42 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1810 نقاط مقابل نحو 1852 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق عليه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي 304.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 184.7 مليون جنيه و119.7 مليون جنيه على التوالي.

وخلال تعاملات الخميس الماضي، هوى حجم التداول على الأسهم المدرجة إلى 178.26 مليون سهم، بقيمة 746.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.66 ألف عملية.

وتصدر سهم إيسترن كومباني الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 4.96%، يليه سهم القاهرة للزيوت بنسبة 1.86%، وغلوبال تيلكوم بنسبة 0.54%.

في المقابل، تصدر حديد عز الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 4.2%، يليه الحديد والصلب بنسبة 3.54%، ثم سهم القلعة بنسبة 2.94%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 0.52% عند سعر 72.72 جنيه، بقيمة تداول بلغت 60.05 مليون جنيه.