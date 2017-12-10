بعد الصعود الصاروخي.. هل تنفجر فقاعة "بيتكوين"؟

أبدى أشرف العايدي، المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي، استغرابه من المبالغة في الحديث عن "فقاعة" في العملة الافتراضية "بيتكوين"، مؤكدا أن محدودية نطاق تملكها إلى الآن تقلل مخاطر ما يمكن تسميته بالفقاعة، فحجم إصدارها يبلغ 21 مليون دولار، والمتداول منها لا يزيد على 16 مليون دولار.

وقال العايدي في مقابلة مع "العربية"، إن شركة التجارة الإلكترونية العالمية "أمازون" لم تسمح بعد بالدفع عبر العملة الرقيمة "بيتكوين"، ويتطلب لمثل هذا السماح امتلاكها من قبل نحو 30 مليون نسمة بالعالم، مقدرا ملكية الـ "بيتكوين" وهي أشهر العملات الرقمية، بنحو 15 مليون نسمة في الوقت الحالي.

وتوقع أن تتراجع قيمة "بيتكوين" إلى ما بين 6 و7 آلاف دولار أميركي، وتبقى في هذه المستويات لمدة شهرين قبل أن تعاود الصعود القوي مجددا.

كما توقع العايدي أن يدخل الدولار أسبوعين قويين من الارتفاعات بدعم من رفع الفائدة وبعدها حدوث حقائق بشأن قانون الضرائب، مشيرا إلى أهمية تأثير قانون الضرائب الأميركي الجديد، على العجز المالي البالغ حاليا 5.5% من إجمالي الناتج الإجمالي للولايات المتحدة، وهو أكبر بكثير من المعدل في أوروبا.

يذكر أن العملة الرقمية "بيتكوين" تخطت حاجز 17.1 ألف دولار في تداولات الجمعة الماضية قبل أن يدفع جني الأرباح السعر للهبوط بأكثر من 20% من أعلى سعر. وستبدأ تداولات العقود الآجلة لأول مرة في بورصة شيكاغو للسلع مساء اليوم الأحد مع توقعات بعدم وجود سيولة.