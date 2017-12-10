بيتكوين تخسر أكثر من 25% من قيمتها في 3 أيام

واصلت العملة الرقمية بيتكوين تحركاتها السريعة فانخفضت بأكثر من 3 آلاف دولار خلال تداولات الجمعة والسبت، وتابعت التراجع اليوم أيضا مع استمرار المضاربات السريعة على هذه العملة.

وكانت العملة قد تخطت حاجز 17.1 ألف دولار في تداولات الجمعة قبل أن يدفع جني الأرباح السعر للهبوط بأكثر من 20% من أعلى سعر.

ويتوقع أن يبدأ المضاربون بإعادة بناء مراكزهم خلال عمليات التصحيح الكبيرة على العملة الرقمية، مستفيدين من الأخبار الإيجابية المتعلقة ببدء تداول العقود المستقبلية في مختلف بورصات العالم.

وستبدأ تداولات العقود الآجلة لأول مرة في بورصة شيكاغو للسلع مساء اليوم مع توقعات بعدم وجود سيولة.