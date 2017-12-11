في أول يوم تداول..عقود "بيتكوين" تتخطى 17 ألف دولار

ارتفع عقد أقرب استحقاق لعملة "بيتكوين" في بورصة "سي.بي.أو.إي" التي مقرها شيكاغو متجاوزة 17 ألف دولار، اليوم الاثنين، وذلك في أول أيام التداول للعقود الآجلة للعملة المشفرة.

وفتح استحقاق يناير عند 15 ألفاً و460 دولارا في نيويورك، مساء أمس الأحد، قبل أن يقفز إلى 17 ألفا و170 دولاراً خلال التداولات الآسيوية. وبلغ السعر في أحدث التعاملات 17 ألفا و120 دولاراً بعلاوة تزيد ألف دولار على السعر في بورصة "جيميني".

وتجري تسوية العقود الآجلة للعملة نقداً بناء على مزاد سعر "بيتكوين" بالدولار الأميركي في بورصة "جيميني" التي تملكها وتتولى تشغيلها شركتا كاميرون وتايلر وينكلفوس للعملات الافتراضية.