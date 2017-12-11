"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في ربع قرن

أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى في 25 عاماً وسط تعاملات اتسمت بالتقلب، إذ عوضت مكاسب أسهم الشركات المالية والقيادية خسائر الشركات العقارية وشركات البناء.

وهوى سهم شركة "أوباياشي" بأكثر من 7% بعد أنباء عن مداهمة من ممثلي ادعاء، يحققون فيما تقول وسائل الإعلام إنها مزاعم بتلاعب شركة البناء في العروض الخاصة بخط قطار في اليابان.

وصعد مؤشر "نيكاي" القياسي 0.6% إلى 22938.73 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل 1992، بعد أن كان مستقرا خلال معظم التعاملات الصباحية.

وارتفعت الشركات المالية وزاد سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية 1.5%، ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 2.3%، وشركة التأمين "تي اند دي" القابضة 1.3%.

ونزل مؤشر قطاع البناء 1.2% مسجلا أسوأ أداء، فيما زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1813.34 نقطة.